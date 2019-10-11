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Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

11.10.2019 14:11Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazını üsküdar'da kıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na giderek, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne gitti. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.Erdoğan daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü için Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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