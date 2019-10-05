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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

05.10.2019 12:00
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (5)
Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur"
Erdoğan: "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır."
Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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