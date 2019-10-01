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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz" -"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor.

01.10.2019 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz"
-"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri süni olarak kurulmuş toplumlarla karıştıranlar oluyor"
-"Siyaset yaparken de hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA

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