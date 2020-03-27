Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
27.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:38
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Huber Köşkü, Türkiye, Güncel