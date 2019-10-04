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Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

04.10.2019 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Erdoğan, kütüphanenin çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

KİTAPLARI İNCELEDİ

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.

"ÇOK YAKINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın incelediği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nden görüntüler;

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak

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