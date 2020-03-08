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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 km bölünmüş yol yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de halka hitap etti.

08.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri 'de halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Silivri, Güncel
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