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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Kasım" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı;

09.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygıyla yad ettiğini aktaran Erdoğan, aziz milletin tüm fertleriyle topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Atatürk'ün, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza attığını ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini ifade etti.
Erdoğan, "Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir.
Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

10 Kasım, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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