Haberler» Politika» Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.

03.09.2019 18:43 Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:36   Bakan pakdemirli: verimliliği artırmak için, teknoloji tarımla birleştirilmeli
19:25   Akıncı ve Lute üçüncü kez bir araya geldi
19:05   Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal oldu
18:48   Akhisar Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü
18:46   Bakan Soylu: "Amerika LGBT'ye 22 milyon dolar yardım yapıyor"
18:44   Çekya başbakanı babis, beştepe'de
18:43   Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı