Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' Mesajı

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında, "C¸anakkale s¸ehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zden hic¸bir s¸ekilde taviz vermeyecegˆiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında C¸anakkale Zaferinin 104'üncü yıl do¨nu¨mu¨nu¨, millet olarak bu¨yu¨k bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi. C¸anakkale destanının tu¨m kahramanlarını bir kez daha hu¨rmetle, minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:"C¸anakkale, yedi du¨vele meydan okuyan, do¨nemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akıs¸ını degˆis¸tiren ecdadımızın yazdıgˆı s¸anlı bir destandır. C¸anakkale, tarihi s¸anlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandıgˆı, ku¨llerinden yeniden dogˆdugˆu, birlik ve beraberlik ruhunu abideles¸tirdigˆi topraktır. C¸anakkale, Tu¨rk Milleti olarak vatanımıza, hu¨rriyetimize, bizi biz kılan mukaddes degˆerlere bagˆlılıgˆımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası ic¸in go¨zlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi go¨ze alan yu¨zbinlerce kahraman, go¨z kamas¸tıran mu¨cadeleleriyle 'C¸anakkale Gec¸ilmez' so¨zu¨nu¨ tarihe naks¸etmis¸lerdir. Kardes¸ligˆin, dayanıs¸manın, muhabbetin, birligˆin ve beraberligˆin en c¸arpıcı o¨rneklerinin yas¸andıgˆı savas¸ meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlıgˆımız ve bin yıllık medeniyet degˆerlerimiz milletimizi zafere tas¸ımıs¸tır. Tu¨m olumsuz kos¸ullara ragˆmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, I·stiklal harbimizi de zafere ulas¸tıracak mu¨cadeleci ruhun gu¨c¸lenmesine vesile olmus¸tur. C¸anakkale'de yakılan mes¸ale, istiklal mu¨cadelemizde ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurulus¸unda yolumuzu aydınlatmıs¸tır."'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'Cumhuriyetin, C¸anakkale ve Kurtulus¸ Savas¸ı gibi bu¨yu¨k mu¨cadelelerin, bu¨yu¨k fedaka^rlıkların u¨zerine ins¸a edildiğini belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bizlere du¨s¸en en bu¨yu¨k sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip c¸ıkmak ic¸in, C¸anakkale Savas¸larındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılıgˆı bugu¨n de kalbimizde hissetmektir. C¸anakkale s¸ehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zden hic¸bir s¸ekilde taviz vermeyecegˆiz. Bugu¨n de vatanımız u¨zerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yo¨nelik hain planlara bu kararlılıkla kars¸ı c¸ıkıyor, kadını erkegˆi, genci yas¸lısı tu¨m vatandas¸larımızla omuz omuza aydınlık yarınların ins¸aası ic¸in yılmadan c¸alıs¸ıyoruz. Bu du¨s¸u¨ncelerle, C¸anakkale Zaferi'nin yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, 18 Mart S¸ehitler Gu¨nu¨'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tu¨m s¸ehitlerimizi, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal olmak u¨zere tu¨m kahramanlarımızı rahmetle, s¸u¨kranla anıyorum. Ruhları s¸ad, meka^nları cennet olsun." - Ankara