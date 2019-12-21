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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

21.12.2019 03:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 03:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; " Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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