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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Aralık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Aralık mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milli Mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişidir. İstiklal Savaşımızın karargahı haline gelen Ankara, vatanımızın kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin ardından İstiklal Savaşı'nın esasları ortaya konulmuş, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması neticesinde milli iradenin vücut bulduğu Ankara, daha sonraki süreçte ülkemizin başkenti ilan edilmiş ve bugüne kadar önemli kararların alındığı bir merkez olagelmiştir. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.
(Derya Yetim/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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