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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla yapılan 4'lü zirveye ilişkin, "Korona virüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma...

17.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla yapılan 4'lü zirveye ilişkin, "Korona virüs ile mücadeleden İdlib 'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüşme gerçekleştirdi. Telekonferansla yapılan dörtlü zirve sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede korona virüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk.

Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Suriye, İdlib, Güncel

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