Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdiCumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya...

06.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya kutlama mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen; Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşıyan milli ajansımızın faaliyet alanını her geçen gün genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum.
Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum.
100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kazancı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 23:02: - Rusya'da korona ile mücadelede 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı- Hastane yaklaşık 3 haftada... - Haber 23:02: Eğitimciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor - Haber 23:01: - Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı - Haber 23:01: Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75'i hibe ediliyor - Haber 22:58: MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı - Haber 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var - Haber 22:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı - Haber 21:34: Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber