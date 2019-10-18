Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcilerini kabulünde konuşma yaptı.

ABD ile yapılan 13 maddelik anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatlik ara verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

"HAREKATIN İKİ AMACI VAR"

Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel amacı olduğunu belirten Erdoğan,ilk amacın PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmak, ikinci amacın da sığınmacıların geri dönüşünü sağlamak olduğunu belirtti.

Daha önce terörden temizlenen 4 bin kilometrekarelik alana 365 bin mültecinin dönüşünün sağlandığını da belirten Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bir günlük oluşum değildir. Hazırlığı 3-4 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmamıştır. Bir, iki günlük bir harekat değildir.

"İKİ YÜZLÜLÜK TARİHE NOT DÜŞÜLMELİ"

Harekattan bir gece önce Trump'la telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. Türk ordusu kısa sürede 30 km. derinliğe ulaşınca kısa sürede başarı sağlayınca ABD ve Avrupa ülkelerinin tavrı bir anda değişti. Bu ikiyüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştüğünün bilinmesini istiyorum. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 750'yi buldu. Teröristlerin 1801 havan saldırısında 20 sivilimizi şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti bir NATO devletidir. Bu terör örgütleri ne zaman NATO'ya üye oldular, ben bunu bilmiyorum. Küstahça terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyenler sivil kayıpların asıl sorumlusudur." dedi.

"120 SAAT ARA VERDİK"

Barış Pınar Harekatı'nda dün akşamdan başlamak üzere 120 saat ara verildiğini de belirten Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı, "Bu arada teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak. Kurdukları tuzaklar imha edilecek ve oluşturduğumuz güvenli bölgeden çıkacak. Kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri'n olacak. Güvenlik güçlerimiz bu işler bitene kadar güvenli bölgeden ayrılmayacak. ABD salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Verilen söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir."