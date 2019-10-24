Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilişki içinde olan Amerika'ya Erdoğan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmedi, bu adamı bize teslim etmeleri lazım." dedi.

"AMERİKA'NIN BU ADAMI BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Teröristbaşı Mazlum Kobani ile yakın temasta olan ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Biz bunları Trump'ın kendisine bizzat anlattık. 'Biz size kırgınız, bir teröristle mektup alışverişinizde bulunuyorsunuz ve kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz' dedim. Hiçbir şey diyemedi. 'Zaman zaman görüşme yapıyoruz' dedi. 'Aldığınız neticeyi söyler misiniz' dedim. Netice yok. Yaptıkları hayırlı iş Kenya'da Apo'yu bize teslim edildi. Kırmızı bültenle aranan bir terörist. Aramızda bizim suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bizeteslim etmesi lazım. Kırmızı bültenin gereği budur. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim. Zannediyorum isteyecekler." dedi.

"AMERİKA'NIN BURADA NE İŞİ VAR?"

Erdoğan ayrıca, "Diyebilirsiniz ki, 10 bin kilometre mesafeden ABD'nin burada ne işi var? Koalisyon güçlerinin burayla bir sınırı yok, onların burada ne işi var? Türkiye 910 kilometre sınırı var. Sürekli taciz ediliyoruz. İnsanlarımız şehit oluyor, yaralanıyor. Bunları yaşadık, 8,5 yıldır yaşıyoruz. Öbür tarafta bakıyorsunuz sadece bir Irak'ın sınırı var. İki ülke burada sözkonusu Türkiye ve Irak. Başka hiçbir ülkenin sınırı yok. Bir anlaşma mı var? Veya Türkiye davet mi edildi de Türkiye buraya geliyor." ifadesini kullandı.

"İŞE BİR KILIF GİYDİRİLDİ"

"Bizim 1998'de Adana Mutabakatımız var. Hem tacizler hem Adana Mutabakatı. Bütün bunlarla beraber bir de uluslararası camianın terörle mücadele diye bir sorunu yok mu?" Diyen Erdoğan,"Hangi uluslararası toplantıya gitsek başlıklardan bir tanesi terörle mücadeledir. Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu, DEAŞ. Burada sadece DEAŞ yok ki, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadeleyi veren Türkiye. El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. AB'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve kolları var. YPG, PYD bunlardan bir tanesidir. Hala bunu kabul edip etmeme tartışması yapılıyor. NATO'da stratejik ortağımız Amerika. 30 bini aşkın tır silah, mühimmat, Irak üzerinden Suriye'ye girdi. İşte bu terör örgütlerine teslim edildi." şeklinde konuştu.

AMERİKA, TERÖRİSTBAŞIYLA YAKIN TEMASTA

Donald Trump, dün Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim." demişti. Bugün de benzer bir paylaşımda bulunan Trump, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadelerİ kullandı: Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, 'YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi' şeklinde algılandı.