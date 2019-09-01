Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısında konuştu. "18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı." diyen Erdoğan, "Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SİYASET FİTNE YARIŞI DEĞİLDİR

AK Parti'nin değerlerinde siyaset fitne yarışı ve ikbal kapısı değildir diyen Erdoğan şöyle konuştu: " 18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Bugün yol boyunca binlerce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl karşıladığını gördük. Bundan sonra da bu birliğimiz dayanışmamız gurura mahkum olmadan ilerleyecek. Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Bizim için asıl olan Allah'ın rızası, milletin hayır duasıdır. Kağıt üzeride üyemiz gözümüz gönlünü bizden ayırmışsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz."

"KİMSE SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYİ TERÖR BARONLARINA PEŞKEŞ ÇEKEMEZ"

Belediye başkanlığı terör örgütlerin piyonluk değildir. Kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez. Hiçbir devlet, belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalmaz.

Van, Mardin, Diyarbakır belediye başkanlıklarına yapılan vekil görevlendirmelerinin sebebi işte budur. Devlet milletin hakkını, hukukunu korumak, demokrasiye yönelik tehditleri bertaraf etmek için son derece meşru bir adım atmıştır.

"NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK"

Terör uzantılarından çok CHP'nin rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize ve belediye başkan vekillerimize saldırıyorlar. Hem cumhuriyetle yaşıtız diyeceksiniz, hem de şehitlerimizin yakınlarını kapı dışarı edenlerin avukatlığını yapacaksınız. Hem demokrasi diyeceksiniz, hem de demokrasiye suikast düzenleyenlere arka çıkacaksınız. Çukur eylemlerinde askere, polise kurşun sıkanların Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirenlerle saf tutacaksınız. Bunun adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle "nereden baksan tutarsızlık"tır. Vatandaşlarımızın CHP'lilerin hafızasına not ediyor.

Biz milli meselelerde dahi Rumların ağzıyla siyaset yapanlardan olmayız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Biz ilk kıblemiz Kudüs'ü, üstüne türküler yaktığımız Yemen'i kaderine terk edemeyiz. Biz Rumların ağzıyla siyaset yapanlardan olamayız. CHP'nin başındaki zat 'Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa, Katar var sadece Türkiye yok' diyor. Hale bak, gözü var görmüyor. Bizim orada Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettin'i görmüyor.