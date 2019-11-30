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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçamlıca'daki villasının çatısı kaçak olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan Kemal Unakıtan'ın Ahsen Unakıtan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

30.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:34

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele kapsamında Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ın ikamet ettiği villanın çatısı, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Yıkım sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığını belirten Ahsen Unakıtan'ın beklediği telefon geldi. Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Unakıtan, Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek "Çıkan sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.

Kemal Unakıtan - Ahsen Unakıtan

"TARTAKLAMA" İDDİASINA AÇIKLAMA

Yıkım sırasında merhum Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, zabıta ekiplerinin kendisini 'tartakladığını' iddia etmişti. Konuyla ilgili Haberler.com'a değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Belediyesi'nden bir yetkili "Tartaklama iddiaları kesinlikle yalan. Bu şekilde en ufak bir olay dahi yaşanmamıştır. İşlem zaten polis nezaretinde yapıldığı için emniyet güçlerimiz tüm sürece şahittir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TÜRKMEN DE YALANLADI

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yaptığı açıklamada "Çatı tadilatı adı altında son bir ayda kaçak kat çıktı Ahsen Hanım. Kendisini davet edip kaçağa göz yummayacağımızı belirttim ve çatı katı yıkıldı" dedi.

İşte Ahsen Unakıtan'ın yıkılan yapısı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi, Kemal Unakıtan, Politika, Güncel


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