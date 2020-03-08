Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Silivri teşkilatına ziyaret
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
08.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye gelen Erdoğan, ilk olarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
Erdoğan, sonrasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde AK Parti Silivri İlçe Başkanlığına geçti.
Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından otobüsün üzerinden halka seslendi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye gelen Erdoğan, ilk olarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
Erdoğan, sonrasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde AK Parti Silivri İlçe Başkanlığına geçti.
Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından otobüsün üzerinden halka seslendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Silivri teşkilatına ziyaret
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Silivri, Güncel
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