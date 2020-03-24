Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu - Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Koronavirüs, Fenerbahçe’nin planını suya düşürdü Spor
Koronavirüs, Fenerbahçe'nin planını suya düşürdü
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin’e sert tepki Spor
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak Spor
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak
Muslera, Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Spor
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü

Son Dakika Spor Haberleri

18:28: Test yaptıran Başakehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı - Spor 18:26: İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü! - Spor 18:21: Fulya Terim, Türkiye'ye döndü - Spor 18:15: BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu - Spor 18:06: Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı - Spor 17:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı - Spor 17:31: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor 17:13: Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki - Spor 17:04: Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading