Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
24.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Galatasaray, Güncel