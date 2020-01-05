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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a faiz tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Ali Babacan'a faiz konusunda tepki gösterdi. Erdoğan, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar bana karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Bunlar faizciydi" dedi.

05.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Faiz konusunda sorulan bir soruya isim vermeden Ali Babacan'ı işaret ederek cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON 2020'DE TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK"

2019 yılı içerisinde faizi düşürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşürdükçe ne yaptı neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu yatırımı getirecek, ciddi manada yatırımlar artacak. Şu anda Amerika'daki Avrupa'daki faiz oranlarına bakalım. Biz neden ulaşmayalım. Bunları yaptıkça yatırım artacak. İstihdam artacak, rekabet gücün artacak" diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Ekonomi, Güncel


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