Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
04.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, MHP, Politika