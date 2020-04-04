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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

04.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı, Genel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
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