Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anlaşıldı" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

05.10.2019 12:42Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla İnstagram hesabından paylaştı.

Hakan Çavuşoğlu, Instagram, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 Memur-Sen Genel Başkanından toplu sözleşme açıklaması
15:20 Malatya'da "Şüheda'nın Sesi" programı
15:20 Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı
15:20 Balıkesir edremit'te sağanak sonrası temizlik
15:20 Konya otomobil, traktöre çarptı 1 ölü, 3 yaralı
15:20 Şehit Uzman Çavuş Demirel için mevlit okutuldu - TOKAT
15:19 Maltepe'de okulun çatısı araçların üzerine düştü (2)