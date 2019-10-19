Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

19.10.2019 20:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.
Erdoğan, şair ve düşünür Nuri Pakdil'in cenazesi olduğunu hatırlatarak, kendisine rahmet diledi ve alandakilerle beraber Fatiha suresini okudu.
Tören sonunda Erdoğan, diğer katılımcılarla beraber vatandaşlara çay dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2)

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:26 Kosova Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:25 15 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı
21:25 Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
21:24 Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
21:16 "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"
21:15 TBB Başkanı Feyzioğlu: "En güzel cevabı sahada verdik"
21:10 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Suriye'nin siyasi toprak birliğine saygımız teyit edilmiştir"
19.10.2019 21:29:50