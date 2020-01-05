Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da darbeci General Halife Hafter'in askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani" dedi.

05.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da darbeci General Halife Hafter'in askeri okula yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani" dedi.

"O BİR CANİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafter'in askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. "Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında 30 kişi ölmüş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı ErdoğanSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri LibyaCumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Halife Hafter, Libya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40   Fenerbahçe, Antalya'da - Haber
23:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
23:40   NATO'dan acil durum toplantısı - Haber
23:36   Midibüs kundaklandı - Haber
23:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
5.01.2020 23:42:33