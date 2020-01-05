Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da darbeci General Halife Hafter'in askeri okula yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani" dedi.

"O BİR CANİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafter'in askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. "Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında 30 kişi ölmüş, 33 kişi de yaralanmıştı.