Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne Sisi Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır lideri Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin demokrasi anlayışlarını eleştirerek "İdam Avrupa Birliği ülkelerde yasaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde bu başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden geçen hafta da 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? Bunlarda hak ve özgürlüklerden bahsedebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim mitingleri kapsamında havayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Giresun şehir merkezine geldi. Giresun Valiliği mevkiinde seçmenlere seslenen Erdoğan "Has uşaklar şehri Giresun. Güzeller güzeli Giresun. Mavi ile yeşilin arasında bir inci gibi parlayan Giresun" diyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, 11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Emniyet'ten aldığı rakamlara göre 26 bin kişinin miting alanında olduğunu belirten Erdoğan, "1 Mart seçimleri Giresun ile birlikte tüm Türkiye için barışa, huzura vesile olsun" temennisinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini Giresun'da da sürdüren Erdoğan "Bay Kemal çıkmış, 'bunlar şimdi giderler yine IMF'den borç alırlar, bak ekonomide battılar' diyor. Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz, siz. Onlardan borcu siz aldınız siz. Partiniz adı başkaydı şuydu, buydu, bırakın bu işleri. Biz kargayı sesinden anlarız. Siz borçlandırdınız biz ödedik ve bitirdik" ifadelerini kullandı.İstanbul'da bu sabah gerçekleştirilen terör operasyonuna da konuşmasında değinen Erdoğan "Bugün kendi milli güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan adım atan operasyon düzenleyen ordusu güçlü bir Türkiye var. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz. Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk. Onları da sağolsun polislerimiz aldılar" diye konuştu."Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur"Devletin başarısında tüm kesimlerin iftihar etmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'deki muhalefet anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi:"Devletimizin başarılarından tüm kesimlerin iftihar etmesi gerekir. Tüm partilerin bu başarılardan gurur duyması daha fazlası için iktidarı zorlaması gerekir. Dünyanın pek çok ülkesinde muhalefet partileri bunu yapar. İyi ve doğru işlerinde ülkenin ve milletin menfaatine olan projelerde hükümetlerine destek olurlar. Devletin bekasını ilgilendiren meselelerde hükümetin yanında saf tutarlar. İçeride ne söylerlerse söylesinler bilhassa yurtdışına gittiklerinde konuşurken daha milli, hassas ve itinalı bir dil kullanırlar. Kimlerle yan yana geldiklerine, kimlerle fotoğraf verdiklerine çok dikkat ederler. Çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa, sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Dünyanın hiçbir gelişmiş demokrasisinde derdini millete anlatmak yerine yabancılardan medet uman bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurtdışında her uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen bir muhalefet lideri bulamazsınız. Fakat bizde işler maalesef böyle yürümüyor. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin yaptığı işe, attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını insanımız geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı, daha yıkıcı davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneği defalarca gördük. Yaşadık, tecrübe ettik. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Ordu göreve diyorlardı. Böyle pankartlar astılar. Bu CHP idi. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde milleti tehdit eden meclisi tehdit eden vesayetçilerin ağzıyla konuşan bir CHP gördük. Türkiye'nin iktidar partisinin kapatılması için mahkemeleri göreve çağıran, Ankara'da yargıçlar var diyen bir muhalefet partisine şahit olduk. Gezi olaylarında polisime kurşun sıkan caddeleri yakıp yıkan esnafın malına mülküne saldıran çapulcuları baş tacı eden bir CHP gördük. 17-25 Aralık darbe girişiminde 3 ay boyunca miting meydanlarında FETÖ'cü alçakların sözcülüğünü yapan bir muhalefet partisi gördük. Çukur eylemleri sırasında bölge insanına kan kusturan şehir eşkıyalarına cici çocuklar arkadaşlar diyerek canlı kalkanlık yapan bir CHP gördük. Millet istiklaline canı bahasına sahip çıkarken Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi hainlerle anlaşıp tankların arasından kaçan milletin mücadelesini Bakırköy Belediyesi'nden televizyon ekranından kahve yudumlayarak seyreden bir CHP gördük. 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasıyla leke sürmeye çalışan bir muhalefet gördük. Zeytin Dalı harekatında milletvekilleri CHP'nin savaşa hayır twitleri atan bir muhalefete şahit olduk. Her röportajında milletini eleştiren, yabancılara ülkesini kötüleyen Almanya'daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet zanneden bir Bay Kemal gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman, terör örgütlerine umut bağlayan bir muhalefet partisi gördük. Millet, memleket hayrına ne iş varsa hepsini de engellemeye çalışan maalesef muhalefet anlayışına son 17 yılda defalarca şahitlik ettik. Atalar 'Can çıkar ama huy çıkmaz' diyor. Bütün dosthane ikazlarımıza rağmen maalesef CHP'deki bu muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Yöneticiler değişse de CHP'nin anti demokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. Bırakın kendini çeki düzen vermeyi CHP günden güne daha çok savruluyor.""31 Mart akşamı hepsi bir olsun"CHP ve İYİ Parti'nin terör örgütleri ile beraber liste çıkarttığını kaydeden Erdoğan "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen lütfen Türkiye'yi terk et. Git güneyde, Irak'ta Kürdistan bölgesi var, oraya git ama Türkiye'de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz var. Bizim Karadenizimiz, bizim Akdenizimiz, Orta Anadolumuz, Egemiz var ama bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Bunlar kimler ile beraber. Bunlar CHP ile beraber, adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki 'Bizim onlarla alakamız yok' Nasıl yok ya ! beraber liste çıkartıyorsunuz. 'Batıda AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz' diyorlar. Onlar kazanacaklarmış. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek. Ben buna inanıyorum. Bütün teşkilatımız bir olacağız. İri, diri ve kardeş olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bütün teşkilat inanıyorum bir, iri, diri ve kardeş olacak. Her iki parti de Cumhur İttifakı konsolidasyon olarak sandıklara gidecek ben buna inanıyorum. Bu birliğimizi bu Cumhur İttifakını pazara kadar değil, mezara kadar taşıyacağız. Vatanımızın, milletimiz düşmanlarına sandıkta gereken cevabı verelim" şeklinde konuştu."Sisi'nin davetine katılan bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasinden bahsedebilir misiniz?"Erdoğan, CHP'nin bu tavrının en çokta Türkiye'nin politikalarından rahatsız olan çevreleri kimi komşu ülkeleri sevindirdiğine vurgu yaparak "Çok enteresan. Dün Mısır'da bir toplantı vardı. Avrupa Birliği ile darbeci Sisi'nin davetlisi Arap Birliği mensupları bir araya geldiler. Avrupa Birliği idama karşıdır. İdam Avrupa Birliği ülkelerde yasaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde bu başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden geçen hafta da 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasinden bahsedebilir misiniz? Bunlarda hak ve özgürlüklerden bahsedebilir misiniz? Bunlarda insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. Avrupa Birliği samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olayda aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır" ifadelerini kullandı.Akdeniz'deki doğalgaz aramalarını eleştirine CHP'li milletvekili üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendiCHP'li bir milletvekilinin geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili meclise bir soru önergesi verdiğini kaydeden Erdoğan "Bu önergesinde Türkiye'nin 2 milyar doları Akdeniz'in derin sularına gömeceğini iddiasında bulundu. 'Bir kova bile petrol çıkmadı' diyerek bölgede gerçekleştirilen aramalarla ilgili hazımsızlığını dile getirdi. CHP'linin önergesi Türkiye'nin petrol arama faaliyetlerden rahatsız olan Yunan medyasına arayıpta bulamadığı fırsatı verdi. Burada dillendirilen tezler üzerinden Yunan gazeteleri hemen Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmaları karalamaya, kötülemeye başladılar. Allah aşkına bunun adı gaflet değilse nedir? Kendi vatanına kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik. ferasetsizlik değil de nedir ' Sırf muhalefet yapmak adına ülkemizi böyle bir duruma düşürmeye Türkiye'nin rakiplerine bu tür kozlar vermeye kimin hakkı var ' Aslında bu milletvekili yeni bir şey yapmıyor. Sadece kendi Genel Başkanının izinden gidiyor. Çünkü bugüne kadar diplomaside en büyük gaflara, skandallara CHP Genel Başkanı imza attı. Siyasette en hoyrat iftira ve yalan kampanyalarına yine CHP'nin mevcut Genel Başkanı öncülük etti. Bir kasetle Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri aslı astarı olmayan evraklarla, eline tutuşturulan kağıt parçalarıyla sürekli sağa sola çamur attı. En büyüğünü de bana ve aileme attı. Şimdilik 2,5 milyon kazanmış durumdayız, Yargıtay onayını bekliyoruz. Kendisi de ödeyemiyormuş. Onun için kendi milletvekilleri arasında bir komisyon oluşturup oradan para topluyorlar. Rabbim bir insanı rezil ederse nasıl rezil eder görüyorsunuz. Ne hallere düştün. Çözümü, Bay Kemal yalanı bırak. İftirayı bırak. Dürüst ol. Yalanla bir yere gidilmez. Meclis kürsüsünde belge sallıyor. Hiçbir evrakın mahkemede arkasında duramadılar. Kameralar önünde poz verdiği klasörlerden hiç birinin içini dolduramadılar. Ama bir kez olsun yüzü kızarmadı. Bir kez olsun utanmadı, sıkılmadı. Mahcubiyet duymadı. Son 10 yıldır bir kez olsun milletin karşısına çıkıpta hatalarından sebep olduğu skandallardan dolayı özür dilemedi. Aleyhine verilen onca mahkeme kararına rağmen iftira atmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Daha da kötü her seferinde seviyeyi düşürdü. Yalanın dozunu arttırdı. Parayı tahsil ettiğim zaman bunu da Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Çünkü onların böyle yerlere nasibi yok. Ama biz onlardan aldığımızı oraya vereceğiz. Terör örgütlerini elinde piyon olmuş böyle bir muhalefeti Türkiye hak etmiyor" dedi."31 Mart Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için "Önceleri bizi hedef alıyordu, şimdi artık doğrudan vatandaşları hedef alıyor" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Önceden bizimle uğraşırdı şimdi artık sokaktaki insanımızla uğraşıyor. Önceki hafta grup konuşmasında Türkiye fotoğrafı diyerek kameralara bir fotoğraf gösteriyor. Önüne arkasına bakmadan . Hiçbir araştırma yapmadan bu fotoğrafa kendince bir senaryo yazıyor. Daha sonra bazı basın kuruluşları fotoğrafın peşine düştü. Bu fotoğrafın yalan olduğunu, meclis kürsüsünde söylediklerinin de hakikatle bağdaşmadığını ortaya çıkarttı. Hatta fotoğrafta ki hanım kardeşimizin ne yaptığını, niçin yaptığını yani meselenin gerçek yüzünü kamuoyuna anlattı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı hiç oralı olmadı. Hanım kardeşim 'benim halim vaktim yerinde' diyor. 'Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok' diyor. 'Ben buralardan topladıklarımı kimsesiz hayvanlara götürüyorum, yaptığım bu' dedi. Bu adamı alıpta nereye koyacaksın. Bu adam şurada 15-16 sene içinde 9 seçim kaybetti. Hala sandalyede oturuyor. Sanki fotoğrafı gösteren, o senaryoyu yazan kendisi değilmiş gibi yine üste çıkmaya yine sağa sola çamur atmaya devam etti. Başka rencide ettiği o hanım kardeşimiz olmak üzere milletten af dilemek yerine suç bastırmayı sürdürdü. İnanın içim acıyarak söylüyorum ama Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye gibi güçlü bir Türkiye böyle bir muhalefete maalesef acıyor. 21. Yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır.""Şuanda fındık fiyatları nereye geldi biliyor musunuz?"Konuşmasında fındık fiyatlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şuanda fındık fiyatları nereye geldi. 18'i buldu mu buldu ? Neredeydi, 10-11-12 TL buralardaydı. Biz 14 dedik 14'ten sonra rakam yükselmeye başladı. Biz sizin yanınızdayız sizin. Sizi sömürmek isteyen fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Son 17 yılda Giresunlu çiftçilerimize ne ödedik biliyormusunuz yaklaşık 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik" ifadelerini kullandı."31 Mart inşallah yeni Türkiye'nin zafer günüdür""Kim 31 Martı sadece mahalli idareler seçimi olarak görüyorsa çok büyük bir yanlışın içindedir" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kim 31 Martı belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarların seçildiği bir gün olarak görüyorsa hata yapıyordur. 31 Mart tüm bunların yanında Türkiye'deki yatırım hizmet düşmanı muhalefet anlayışı ile hesaplaşma günüdür. 31 Mart iktidarda olduğu gibi muhalefette de yeni bir zihniyete yeni bir anlayışa kavuşturma günüdür. 31 Mart inşallah yeni Türkiye'nin zafer günüdür. 31 Mart 2023 hedefleri öncesi son kavşaktır."Konuşmasının ardından Erdoğan, mitinge katılan bayan partililere kenevirden yapılmış torba içinde çay hediye etti ve alandan ayrılarak Erzincan'a gitmek üzere havalimanına hareket etti. - GİRESUN