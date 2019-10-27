Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan, "Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası. Memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede büyük bedel ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek mücadelenin insanlığa barış getireceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

DEAŞ elebaşının öldürülmesinin, terörle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir." dedi.

TRUMP DÜNYAYA DUYURDU: BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.