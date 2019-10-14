Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Merkez binasına geldi. Mesaiye başlayan Bahçeli'nin hastalık sonrası sakal bırakması dikkat çekti. 21 günlük aradan sonra tekrardan siyasete dönen Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. "Seni televizyonda izledim" diyen Erdoğan geçmiş olsun temennisini iletti.

BAHÇELİ GERİ DÖNDÜ

23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı.

BAHÇELİ'YE COŞKULU KARŞILAMA

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı. Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı. Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.