Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Turhan'a YHT talimatı: "Senden aldığım sözü buraya aktardım, top benden çıktı" "Bak Cahit, biz ipi farklı çekeriz"

SİVAS - Sivas-Ankara yüksek hızlı tren projesinin Ramazan'a kadar tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin zamanında bitirilmesi için Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a talimat vererek, "Senden aldığım sözü buraya aktardım, ona göre. Artık top benden çıktı" dedi. Sivas Kongresinin 100. yıldönümü dolayısıyla Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bir araya geldi. Partililere hitap eden Erdoğan, "Cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atılmıştır. Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen Sivas kongresinde alınan kararlar, milletimizin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirmektedir. Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas bugün de yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bu günlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresine damgasını vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıp ki Sivas Kongresinde olduğu gibi bugün bizde manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Birileri tabi bu mandaları malum mandalar ile karıştırıyor. Onlar çok daha muteber. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında, 'vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz' diye haykırıyoruz" dedi. "Vatana namahrem eli değmeyecek" Ülkeyi böldürmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte siyasi çıkarı için memleketin geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyen kimi menfaatperestler çıkacaktır. Bu süreçte celladına aşık kimi zavallılar milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Biz içimizdeki bu bedbahtlara rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız. Sivas'tan ve Sivas kongresinden aldığımız cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz, bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz. Vatanımıza namahrem eli değdirmeyeceğiz. Şahadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı dindirmeyeceğiz "dedi. Bakan Turhan'dan sözünü tutmasını istedi Yüksek hızlı tren projesinin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirten Erdoğan, projenin zamanında bitirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a talimat vererek, "İnşallah gelecek Ramazan'a kadar yüksek hızlı treni Sivas'ımıza getireceğiz. Cahit bey burada mı? Bak Cahit, gece gündüz demeden. Senden aldığım sözü buraya aktardım, ona göre. Tamam. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ona göre" dedi. "Fitne tohumları boy vermeyecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan, fitne tohumlarının boy vermeyeceğini belirterek, "Biz kadro olarak birbirimize kenetlenirsek önümüze kimse set çekemez. Biz kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi dolayan fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına fırsat vermeyecektir. Biz milletimizin efendisi değil hep hizmetkarı olduk. Milletimiz ile bağımızı güçlendirirsek, partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz. 18 yılda AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok girişim oldu. Medyanın siyaset mühendislerinin ve sermaye çevrelerinin gazı ile hareket eden bazı eski üyelerimiz, milletvekillerimiz hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıp ki saman alevi gibi unutulup gitti. Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi ? Sorsan belki de kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. AK Parti'yi tökezletme planları daime hezimet ile sonuçlandı. Bunların hepsi birer projedir unutmayın" şeklinde konuştu. Teşkilatlara tevazu çağrısı yapan Erdoğan, "Hiçbir zaman, kibir, gururu semtinize uğratmayın. Tevazu içerisinde bulunduğumuz yerlerde, o görevin hakkını verelim. Ulaşılmadık, çalmadık kapı bırakmayalım. Çok dolaşalım" dedi.

Kaynak: İHA