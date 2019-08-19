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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.

19.08.2019 19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendinin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA,



Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Dursun, Güncel

Kaynak: DHA

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