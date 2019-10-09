Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı direktiflere ilişkin görüntüleri, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktiflerini aldı." notu düşerek sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Akar'a söylediği şu sözler yer alıyor:

"Şahsınızda gerek kuvvet komutanlarına, gerekse kuvvet komutanlarımız ile birlikte tüm ordumuza, özellikle şahsım, milletim adına, bu terörle mücadelede, bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net.

"TERÖR KORİDORUNU YERLE BİR EDİYOR"

Terör koridorunu yerle bir edeceğiz, barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye Halkına ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır. Tüm Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah'tan yar, yardımcımız olsun"

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.