Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburtlu Yusuf'a Yapılanla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürleri dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğul'u rencide etmeye çalışan İYİ Partili Mine Koşan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yusuf'u davranışlarından dolayı kutlayan Erdoğan, "Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu. Ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un yaptığı o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Şimdi bundan tabi bayan Meral'in de ders alması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti broşürleri dağıtırken İYİ Partili Mine Koşan tarafından rencide edilmeye çalışılan Yusuf Özoğul ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maşallahı var. Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu. Ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Kaldı ki Yusuf'unda bugün bir defin olayı vardı. Amcası rahmetli oldu. Bayburt'ta onun cenazesine gitti. Arkadaşlarda onu bu akşam buraya davet ettiler. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var o mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Bu bizim gençlik yıllarımızda yaptığımız şeyler. Ben tabi Yusuf'u bu sebepten gerçekten şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Şimdi bundan tabi bayan Meral'in de ders alması lazım. 'Bak senin yandaşların bunlar, öbür tarafta Yusuf o da bu' alırsın almazsın. Olayı makarnaya niye getiriyorsun. Makarna işi AKP Parti'nin işi değil ki. Makarna işi CHP'nin işi, milleti onlar 'göbek kaşıyan', 'makarnacılar' diye yaftalayan onlar. Bizim parti olarak belediyelerimiz olarak biz her yerde fakir fukaraya garip gurebaya her türlü yiyecek, içecek, giyecek her şey bugüne kadar dağıtmışızdır bundan sonra da dağıtırız. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın gereğidir. Bu zaten manifestomuzda var. Ama onlar bu işlerden anlamazlar. Ve onu o kalkar Meral Hanım okşar. 'Sen iyi cevap verdin' İyi cevap verdiğin kim Yusuf. Yusuf da ona bir siyasi ahlak dersi verdi. Elhamdlillah bizim demek ki Yusuf'larımız var. O da Yusuf olarak hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum.