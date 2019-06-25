25.06.2019 13:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran "teşekkür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kaybeden İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konuşması sırasında Yıldırım'ın üzgün görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrasında AK Parti'nin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

"İSTANBUL HALKININ TAKDİRİ BU ŞEKİLDE GELİŞTİ"

Erdoğan, "Tabi ki biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca bilgisini, birikimini, projesini hayata geçirmek için aday olmuştur. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gelişti. Bizim için önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi bakımından kıymetlidir" diye konuştu.

YILDIRIM'I DUYGULANDIRAN "TEŞEKKÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında duygulanan Binali Yıldırım'ın kameralara yansıyan üzgün görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran teşekkür
AK Parti , İstanbul , Recep Tayyip Erdoğan , Binali Yıldırım , Politika , Güncel

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