Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

30.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan "BizBizeyeterizTürkiyem" kampanyasının nasıl ilerleyeceğini ve nerelere yardım edileceğini gösteren bir de video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Biz bize Yeteriz Türkiyem’ paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

23:49: Sakarya'da kültür sanat etkinliklerini kaçırmayan vatandaşı duygulandıran sürpriz - Haberler 23:40: Fatih'te virajı alamayan minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 23:25: TBMM Başkanı Şentop'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına beş maaşla destek - Haberler 23:20: Fatih'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 23:14: Son 20 yılın en düşük seviyesi: 2008'de 165 dolar olan varil petrol 2020'de 20 dolara indi - Haberler 22:33: Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler