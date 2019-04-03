Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an tilaveti</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Cami'nde kandil programına katıldı<br><br>İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. </br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Kandil programının ardından Erdoğan vatandaşlarla tek tek el sıkışıp kandillerini kutladı.</br>Programın ardından Erdoğan camiden ayrıldı.