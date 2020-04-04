Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verileceğini öğrenen Onur Taşçıoğlu'nun teşekkürünü attığı twit ile yanıtladı.

04.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verileceğini öğrenen Onur Taşçıoğlu'nun teşekkürünü attığı twit ile yanıtladı. Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hatırasının her zaman yaşayacağını vurguladı.

Koronovirüse yakalanarak hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babasının isminin verileceğini öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben twit atarak teşekkür etti. Onur Taşçıoğlu, paylaşımında, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız için, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim. @RTErdogan @drfahrettinkoca " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Onur Taşçıoğlu'na Twitter'dan seslenerek, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Okmeydanı, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son Dakika Politika Haberleri

02:03: Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı - Haberler 02:02: Polis ekipleri uygulama noktaları kurdu; İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı - Haberler 01:59: Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler 01:56: Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı - Haberler 01:54: İller arasında seyahat yasağı için denetimler başladı - Haberler 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler