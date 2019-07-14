14.07.2019 16:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluştuktan sonra Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan burada bulunan pide salonuna girdi. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı.  Erdoğan'a çıkışta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradakilerle sohbet eden Erdoğan fotoğraf çektirme isteklerini kabul etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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