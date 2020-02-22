Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi

İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'ta CHP'yi eleştirdi. Yalova Belediyesine yapılan operasyona değinen Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadık. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor" dedi.

"KINIK BİR KEZ DAHA YÜKSEK OY ORANIYLA PARTİMİZE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kınık halkı bir kez daha yüksek bir oy oranıyla, bize, partimize ve ilçesine sahip çıkarak AK Partili kadrolara durmak yok yola devam dedi. Kınık tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, özellikle gönül belediyeciliğinden yana kullandı. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Seçim başarımızda emeği olan milletvekillerimizi, il teşkilatımızı, ilçe teşkilatımızı, sandık müşahidinden mahalle temsilcisine kadar tüm dava arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. MHP'li kardeşlerime de destekleri, gayretleri için özellikle teşekkür ediyorum. Zira, Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır. Sadık Doğruer kardeşim 2014'ten bu yana size aşkla hizmet ediyor. Kınık'ın parmakla gösterilecek bir yer olması için gece gündüz koşturuyor. Biz yanındayız, arkasındayız. Bütün tecrübe deneyim, imkanlarımızla yanındayız ve kendisini kutluyoruz. İlçemize hizmet seferberliğinde dün olduğu gibi Sadık kardeşimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Siz her türlü iftiraya rağmen AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. İnşallah biz de sizin güveninize layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz.

Az önce Binali Bey kardeşim söyledi. Buraya nereden geliyoruz? Muhteşem bir yolun açılışını yaptık. Ve bu yol sizin de özellikle yolculuğunuzu kolay kılacak. Hakikaten muhteşem bir otoyol açtık. Bak bölünmüş yol değil, otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi değil, lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil, buralarda olanlar işte bize güç kuvvet verenler. 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometre uzunluğundaki Çandarlı – İzmir Otoyolunu açtık ve buraya geldik.

"1,5 SAATTEN 40 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"

İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz? "Vakit nakittir" demiş, boşuna dememişler bunu. Onun için vakti nakde dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler niye yapmadı? Binali bey kardeşimin ulaştırma bakanlığından tut başbakanlığı da dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Ne dedik biz? Ya bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. Ve nitekim kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Çünkü eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse akaryakıt azalır. Bütün bunları işte bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik.

"ANKARA'NIN SEMBOLLERİ ARASINA YERLEŞTİ"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni daha şimdiden başkentimizin, Ankara'mızın sembolleri arasına yerleştirdik. Ankara'ya muhakkak gelin.

Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadık. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık.

RÜŞVET TEPKİSİ

Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor. Fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesi'nde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı. Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G.'nin sekreteri B.T, şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmıştı.