Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle dönemimiz olacak. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek pazardaki payını artıracağız. Çay üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nın kapanış programına katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapan Erdoğan, çiftçilere bugüne kadar toplamda 137,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, "Hayali rakamlar söylemiyorum, yaptıklarımızı söylüyorum. Bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Bir önceki yıla göre tarımsal desteklerimizi yüzde 36,7 oranında artırdık. Tarımsal gayri safi yurt için hasılamız 2018 yılında 213,3 milyar liraya ulaştı. Ana muhalefetin başı çıkıyor zaman zaman saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Buradan yeni açıklıyorum. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır. Gazete kupürlerinden toplanan rakamlar değil. Devlet yalan söylemez, devlet gerçeği söyler. Biz tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sıradayız. Fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Sebzede üretimin talebi karşılama oranı yüzde 107'ye çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına yakında kendimize yeter durumda olduğumuzu göreceğiz. CHP Genel Başkanının istismar ettiği buğday konusunda göreve geldiğimizde üretimimiz iç talebi dahi karşılayamazken, şimdi yüzde 112 gibi çok büyük bir oranı buğday üretiminde yakaladık. Bunlardan anlamaz, buğdayı göster tanımaz. Tarımsal ürün ihracatımızı 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı. Topraksız tarım yapılan teknolojik sera sayımızı bin 413'e yükselttik. Organik ürün sayımızı 213'e çıkardık. Bu ürünleri yurt dışına pazarlayarak 2018 yılında 361 milyon dolar gelir elde ettik. Aynı şekilde 145 bin ton olan tohum üretim miktarı 1 milyon tona çıktı. 20 yıl önce acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da bunu çiftçimize dağıtırız diye koşturup duruyorduk. Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik. Bu dönemde alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranı ise yüzde 80 oldu" ifadelerini kullandı."Gen bankasında 3 bin 400 türe ait 121 bin örnek muhafaza altında"Ata Tohumu Projesi ile Türkiye'nin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Dünyanın 3'üncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık. Bugün itibarıyla gen bankasında 3 bin 400 türe ait 121 bin örnek muhafaza altında. Genç nüfusun köyde yatırım yapmasına ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için köye dönüş projesini başlattık. Genç çiftçilerimize kişi başı 30 bin lira tutarında hibe desteğini 2016-2018 yılları arasında devreye aldık. Tarım ve hayvancılıkta bu adımları atarken ormanlarımızı asla ihmal etmedik. Ülkemizin orman alanı ve ağaç servetini çoğaltmak için ciddi yatırımlar yapık. Bu yıl maalesef bölücü terör örgütü ormanlarımızı yaktığını ifade etti. Onlar sakallarımızı keserken, biz de açık ve net onların kolunu kırmaya devam ettik" diye konuştu.11 Kasım tarihinde saat 11.00'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Erdoğan, "11'inci ayın 11'inde saat 11.00'de 11 milyon fidanı ve ağacı tüm Türkiye'de diktik. Bu böylece devam edecek. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 22,6 milyon hektara çıkardık. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 154 milyon tona kadar düşürdük. 11 Kasım tarihinde ülkemizin 81 vilayetindeki 2023 ayrı noktada toplam az önce de ifade ettiğim 11 milyon fidanı geleceğe nefes adı altında diktik. Çünkü ormanlarımız varsa nefes var, ormanlarımız yoksa nefes yok. 11 Kasım'ı ayrıca Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek bu alanda ülkemizde yeni bir dönemi başlattık. Gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel bir ülke bırakacağız. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, böyle hayırlı bir işi dahi karalamaya kalktı. Atalarımız, 'Tarla bozuk tohum çürük ekin mi olur?' diyor. Bunların durumu da işte böyledir. 11 Kasım'da milletin heyecanına ortak olmak, ağaç seferberliğine katkıda bulunmak varken 'Kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' diyerek işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku denizi kadardır. Bunların bırakın asırlık, yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üretmeyi, yarına dair bir tasavvurları yoktur" açıklamasını yaptı."Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz"3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda öne çıkan kararları paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:"Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak bu önemli projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız. Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modelleri devreye alacağız. Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorunlarına kalıcı çözüm getireceğiz. Gıda depolarında izlenebilirliğin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliği için kadın ve genç girişimcilerimizi destekliyoruz. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek pazardaki payını artıracağız. Önemli bu, kırmızı et sektörünü hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Özellikle, süt ürünlerinde balık işleme sektörünü geliştirerek ihracatın ve yerli tüketimin artırılmasına gayret göstereceğiz. Tohumdan sofraya tüm üretim zincirinde çok daha etkin bir izleme ve denetim sistemini kuracağız. Ülkemiz su kaynaklarının verimli üretilebilmesi amacıyla su kanununu çıkaracağız. Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz. Sözleşmeli üretim ve hayvancılık modellerini yaygınlaştıracağız. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte oran fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmekte kararlıyız. Aslında bu önemli bir sektör ama bunu hala pek anlamış değiliz. Çiftçilerimizi desteklemek ve onlara yol göstermek amacıyla mesleki eğitim kurumları açmayı planlıyoruz. Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı için çiftçilere müjdeler verdi2020 yılına ait bazı müjdeleri de çiftçilerle paylaşan Erdoğan, "Ülkemizdeki besicilik sektörünün korunmasına verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Son 1.5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Bu hassasiyetimizi 2020 yılında da devam ettireceğiz. Su ürünleri konusunda yeni bir dönemin kapısını açan kanun değişikliği meclis tarafından kabul edildi. Balık yetiştiricilerine desteklemelerimiz ödendi. Toplam da 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri de önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini 16 bin 500 ton kapasiteyle kuruyoruz. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan vatandaşlarımızın arazi şartlarında güvenli sağlıklı ve konforlu bir şekilde barınmalarını teşvik edeceğiz. Orman çalışanlarının maliyetinin yüzde 20'si hibe kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız. Çiftçimize ek gelir temini kapsamında bin köye bin tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. Yazılımı, tasarımı, üretimi yerli ve milli elektrikli traktörümüzün tanıtımını hasat bayramında yapmıştım. Şimdi de elektrikli traktörün farklı bir modeli ile kendi yürür ilaçlama makinesi üretim aşamasına geldi. Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak yaklaşık 125 milyon tona yükseltmeyi planlıyoruz. Sertifikalı tohum üretimimizi de yine yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü ise 1,4 milyar dolara çıkartmayı planlıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytini 2019 yılında fark ödemesi desteği kapsamına aldık. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz. Önümüzdeki yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle dönemimiz olacak. 56 milyon küçükbaş rakamını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk. Yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir. Çay üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacaktır. Doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız. Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Zirai don tahminlerini 493 ilaveyle 922 ilçemizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. Baraj sayımızı 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA