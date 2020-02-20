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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti.

20.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti.
Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her kitap, bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışındaki konuşmasından da bir bölüme iletisinde yer verdi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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