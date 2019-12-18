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Erdoğan'dan Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre Erdoğan, Davutoğlu'nun muhalif dili hemen benimsemesiyle ilgili olarak "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dedi.

18.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:53

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ihraç istemiyle MYK'ya sevk edildiği AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kurdu. Siyasetin önde gelenleri yeni partiyle ilgili olarak fikirlerini paylaşırken fikri en çok merak edilen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

"CHP AĞZIYLA KONUŞUYORLAR"

Gazeteci/yazar Abdulkadir Selvi'ye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın çevresine, yeni kurulan partiyle ilgili olarak "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri sarf etmesine sebep olan olay ise başta Şehir Üniversitesi tartışmaları olmak üzere eski yol arkadaşlarının muhalif dili benimsemeleri.

Selvi yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000'li yılların başında siyasette yol ayrımına düştüğü Necbettin Erbakan hakkında hiç olumsuz yorum yapmadığına da vurgu yaptı.

Erdoğan'ın eski hocasına karşı vefalı davrandığını belirten Selvi, Erdoğan'ın bu yüzden Saadet Partililer'den oy aldığını belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'teki "Erdoğan kime 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dedi?" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan'la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan'ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor.

Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan'ı rahmetle yâd etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca "eski hocası"nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.

Tabii bundan sonrası Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ı hedef göstermekten bıkmayan Gül'ün bileceği bir iş.

Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan'ın "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dediği söyleniyor.

CHP'nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan'ı üzüyor olmalı.

Erdoğan'dan Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi, AK Parti, Politika, Güncel


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