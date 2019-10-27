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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur.

27.10.2019 20:04Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."

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Kaynak: AA

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