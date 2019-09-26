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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 8 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

26.09.2019 16:20Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 8 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğünü 5.8 olarak verildi. 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçıların devamı mümkün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD faaliyete geçti. Az önce bir kadın bir twitt atmış. 'Köprüleri kullanmayın halatları koptu' diye. Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu. Bunlar hafif yaralanma. Bazı binalarda hafif hasarlar var. Yüreğimizi yakacak bir haber şuana kadar almadık. Valiliğimiz tespitlerine göre hafif yaralı arkadaşlarımıza gerekli tedaviler yapıldı. Bazı açıklamalarda yapılıyor. Toplanma alanları gibi. AFAD'ın onbinlerce ilan edilmiş toplanma alanı yayınlanmıştır. Bunların sürekli güncellenmesi de söz konusu" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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