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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonuESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.

14.08.2019 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.
Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarak partililerin ve kendisinin Kurban Bayramını tebrik etti. Destici de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı.
Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

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Kaynak: İHA

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