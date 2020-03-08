Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikey mimari müdahalesi
Medipol Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastane ek binasının 5 katının yıkılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
08.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:35
Medipol Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastane ek binasının 5 katının yıkılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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