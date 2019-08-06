Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari

Beştepe'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.

"ABD'DEN NET ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz. Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız.

"AB ÖNCELİKLE TÜRKİYE'Yİ KAZANMALI"

AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir."

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN S-400 AÇIKLAMASI: ENTEGRE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Cuma günü Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" demişti.