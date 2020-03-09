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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı ( EK GÖRÜNTÜ)

09.03.2020 03:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 03:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı ( EK GÖRÜNTÜ)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel
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