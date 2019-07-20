Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, "Ada'nın ve bo¨lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldugˆunu zannedenler, bugu¨n oldugˆu gibi gelecekte de, kars¸ılarında Tu¨rkiye'nin ve Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılıgˆını bulacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbas¸kanı; Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨ barıs¸ ve o¨zgu¨rlu¨gˆe kavus¸turan 20 Temmuz 1974 Barıs¸ Hareka^tı'nın 45'inci yıl do¨nu¨mu¨nde, Tu¨rk Milleti ve s¸ahsım adına Kıbrıs Tu¨rk Halkı'nın Barıs¸ ve O¨zgu¨rlu¨k Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Tu¨rkiye; Barıs¸ Hareka^tı'nı, Kıbrıs Adasının es¸it sahiplerinden biri olan Kıbrıs Tu¨rk halkının hak ve c¸ıkarlarını korumak amacıyla gerc¸ekles¸tirmis¸tir. Bu konudaki kararlılıgˆımızı tu¨m du¨nya bugu¨n de go¨rmektedir. Kıbrıs'ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Tu¨rk ordusunun, Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n canı ve gu¨venligˆi so¨zkonusu oldugˆunda, 45 yıl o¨nce attıgˆı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddu¨t etmeyecegˆinden kimse s¸u¨phe duymamalıdır" dedi.

'KARŞILARINDA TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI BULACAKLARDIR'

Erdoğan, Barıs¸ Hareka^tı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir bic¸imde, diplomasinin tu¨m yolları tu¨ketildikten sonra gerc¸ekles¸tirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti.

"Kıbrıs meselesinde uluslararası mes¸ruiyet, bugu¨ne kadar oldugˆu gibi, bundan sonra da temel ilkelerimizin bas¸ında gelecektir. Kıbrıs'ta olası bir c¸o¨zu¨m, ancak Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n siyasi es¸itligˆinin teminat altına alındıgˆı, gu¨venlik kaygılarının kars¸ılandıgˆı kos¸ullarda gerc¸ekles¸ecektir. Ada'daki gerc¸eklerin geregˆi olan bu hedeften hic¸bir kos¸ulda vazgec¸ilmeyecektir. Tu¨rkiye, her halu¨ka^rda Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n refahının, gu¨venligˆinin ve gelecegˆinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bo¨lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldugˆunu zannedenler, bugu¨n oldugˆu gibi gelecekte de, kars¸ılarında Tu¨rkiye'nin ve KKTC'nin kararlılıgˆını bulacaklardır. Bu minvalde Tu¨rkiye, Ada'da adil ve kalıcı c¸o¨zu¨mu¨n sagˆlanması ic¸in, Dogˆu Akdeniz'de gerginligˆin degˆil, barıs¸ın hu¨ku¨m su¨rmesi ic¸in tu¨m imka^nlarını kullanacaktır."

DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma vurgusu da yaparak "Tu¨rkiye ve KKTC arasındaki dayanıs¸manın, Tu¨rk halkı ile Kıbrıs Tu¨rk halkının kars¸ılıklı bagˆlılıgˆının gu¨cu¨nu¨ sorgulayanlar, ne kadar bu¨yu¨k bir yanılgı ic¸inde olduklarını acı tecru¨belerle anlamıs¸lardır. Kıbrıs Tu¨rku¨, Bu¨yu¨k Tu¨rk Milletinin ayrılmaz bir parc¸asıdır. Bu gerc¸egˆi degˆis¸tirme hayali ic¸inde olanlar beyhude bir amac¸ ugˆruna c¸abaladıklarını er ya da gec¸ fark edeceklerdir. Bu duygu ve du¨s¸u¨ncelerle, milli davamız ugˆruna canlarını veren aziz s¸ehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi s¸u¨kran ve saygıyla ya^d ediyor, Kıbrıs Tu¨rk Halkı'na barıs¸, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,