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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve'de "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabı takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabını takdim etti.

03.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:50Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve'de
Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi " kitabını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve'de, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendi dillerinde takdim etti.
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.
"Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" ve "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı kitaplar da Liderler Zirvesi'nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak. "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine verilmişti.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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